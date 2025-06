Schweizer Electronic: Aktionäre befürworten alle Vorschläge! Die Hauptversammlung der Schweizer Electronic AG am 27. Juni 2025 in Schramberg bot spannende Einblicke in die Zukunftspläne des Unternehmens. Diskutiert wurden die Abhängigkeit von asiatischen Lieferketten und die strategische Neuausrichtung. Trotz …