Das sind die Kärntner Originale 2025/26

Klagenfurt (ots) - Vor acht Wochen startete die Kärnten Werbung gemeinsam mit

der Antenne Kärnten den Aufruf zu den "Kärntner Originalen". Der Aufruf wandte

sich an alle Kärntnerinnen und Kärntner im Alter von 14 bis 100 Jahre, die das

besondere Kärntner Lebensgefühl verkörpern. Sechs Kärnter:innen haben es

geschafft und gewinnen das "Original Kärnten Jahr" - mit zahlreichen tollen

Erlebnissen. Und nicht nur das: sie werden auch Teil der Werbekampagne der

Kärnten Werbung 2025/26.



"Rund 500 Nominierte, spannende Geschichten und eine große Portion südliches

Lebensgefühl: "Die Resonanz auf unseren Aufruf zur Kampagne "Kärntner Originale"

war überwältigend", freut sich Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus

Ehrenbrandtner. "Wir wollen mit dieser Aktion jene Persönlichkeiten vor den

Vorhang holen, die mit ihrem Wesen und ihrem Wirken das unverwechselbare

Kärntner Lebensgefühl verkörpern.", so Ehrenbrandtner. Besonders erfreulich: 70

% der Nominierten wurden von anderen Personen vorgeschlagen - ein deutliches

Zeichen dafür, wie sehr authentische Persönlichkeiten in Kärnten geschätzt

werden.







echte Originale und verkörpern das, was die Kärntnerinnen und Kärntner ausmacht:

Sie sind Menschen, die mit genießerischer Lebensfreude, mit Gelassenheit und

einer liebevollen Lockerheit durchs Leben gehen. Die so sind, wie sie sind -

herzlich, echt und unverfälscht - und deren Gesichter, einzigartige Geschichten

und Talente die Marke Kärnten lebendig machen. Fünf Finalistinnen und Finalisten

wurden durch eine Fachjury gewählt, ein Kärntner Original wurde durch die

Community bestimmt. Ich freue mich sehr, dass wir diese sechs Originale heute

offiziell vorstellen dürfen."



Und das sind sie: Die Menschen, die der Marke Kärnten ihr Gesicht geben



Die Top 5 der Fachjury, bestehend aus Storytelling-Expert:innen

,Content-Creatoren, Medien- und Kommunikationsfachleuten sowie der Kärnten

Werbung, sind:



- Anna Truppe (25), Studentin aus Altfinkenstein, arbeitet im familiengeführten

landwirtschaftlichen Betrieb mit

- Schafft den Spagat zwischen Leben am Bauernhof und Kommunikationstalent in der

modernen, schnelllebigen Welt; Ist ein Energiebündel - aufgeweckt, motiviert,

lebensfroh;



Anna über sich: " I bin die Lebensfreude in Person, lieb den Kärntner Schmäh,

des oft "zu Laute". Bin bodenständig, aber trotzdem bunt. Anfoch a Genussmensch,

wos des Leben betrifft



- Gerhard Fischer (72), aus Treffling, Besitzer einer Flugschule,

leidenschaftlicher Opa, sportlich, freiheitsliebend, schlagfertig

- Ist mit seinen 72 Jahren eine lebende Flugsportlegende Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Ehrenbrandtner: "Es ist großartig, dass so viele mitgemacht haben. Alle sindechte Originale und verkörpern das, was die Kärntnerinnen und Kärntner ausmacht:Sie sind Menschen, die mit genießerischer Lebensfreude, mit Gelassenheit undeiner liebevollen Lockerheit durchs Leben gehen. Die so sind, wie sie sind -herzlich, echt und unverfälscht - und deren Gesichter, einzigartige Geschichtenund Talente die Marke Kärnten lebendig machen. Fünf Finalistinnen und Finalistenwurden durch eine Fachjury gewählt, ein Kärntner Original wurde durch dieCommunity bestimmt. Ich freue mich sehr, dass wir diese sechs Originale heuteoffiziell vorstellen dürfen."Und das sind sie: Die Menschen, die der Marke Kärnten ihr Gesicht gebenDie Top 5 der Fachjury, bestehend aus Storytelling-Expert:innen,Content-Creatoren, Medien- und Kommunikationsfachleuten sowie der KärntenWerbung, sind:- Anna Truppe (25), Studentin aus Altfinkenstein, arbeitet im familiengeführtenlandwirtschaftlichen Betrieb mit- Schafft den Spagat zwischen Leben am Bauernhof und Kommunikationstalent in dermodernen, schnelllebigen Welt; Ist ein Energiebündel - aufgeweckt, motiviert,lebensfroh;Anna über sich: " I bin die Lebensfreude in Person, lieb den Kärntner Schmäh,des oft "zu Laute". Bin bodenständig, aber trotzdem bunt. Anfoch a Genussmensch,wos des Leben betrifft- Gerhard Fischer (72), aus Treffling, Besitzer einer Flugschule,leidenschaftlicher Opa, sportlich, freiheitsliebend, schlagfertig- Ist mit seinen 72 Jahren eine lebende Flugsportlegende