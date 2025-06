VinFasts europäische Strategie mit händlerorientiertem Ansatz

Paris (ots/PRNewswire) - VinFast weiß, dass Revolution nicht nur darin besteht,

etwas Neues zu schaffen. Eine echte Revolution setzt sich erst dann durch, wenn

sie für alle zugänglich ist. Diese Überzeugung prägt VinFasts gesamten Ansatz:

Innovationen zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Über den Erstkauf hinaus

bietet VinFast über sein Händlernetzwerk After-Sales-Services an, die den

Kundennutzen maximieren. Während VinFast auf ein händlerorientiertes Modell

umstellt, um sein Geschäft zu optimieren und langfristigen Erfolg zu sichern,

bleiben diese drei Schlüsselelemente - hochwertige Produkte, inklusive Preise

und ein herausragender After-Sales-Service - im Mittelpunkt der Strategie.



Als der Personal Computer erstmals digitale Technik auf unsere Schreibtische

brachte oder das Mobiltelefon begann, uns von überall her zu vernetzen, fühlte

sich die Idee eines "intelligenten" Gerätes - eines Gerätes, das selbstständig

denken und reagieren konnte - wie etwas aus einem Science-Fiction-Film an.





