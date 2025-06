Seltene Erden: Warum die Autoindustrie vor dem nächsten Chaos steht!

Die Genehmigungserteilung beschleunige sich zwar – der Anteil sei von 25 Prozent auf 60 Prozent gestiegen –, doch insbesondere Anträge mit Endnutzern in den USA oder mit Transportwegen über Drittstaaten wie Indien würden langsamer bearbeitet oder nicht priorisiert, so Poel.

"Insgesamt ist die Einschätzung, dass wir wohl auch im Juli produzieren können und die Auswirkungen beherrschbar bleiben", sagt er. "Vereinzelt könnte eine Produktionslinie betroffen sein, aber bisher konnten wir das vermeiden."

Ford-CEO Jim Farley erklärte am Freitag bei einem Auftritt in Colorado, dass das Unternehmen in den vergangenen drei Wochen Produktionsstätten schließen musste – wegen Magnetmangels, ohne nähere Angaben zu machen.

Volkswagen teilte gegenüber Reuters mit, dass die Versorgung mit Komponenten aus Seltenen Erden stabil sei. Konkurrent Stellantis erklärte, man habe die unmittelbar drohenden Produktionsprobleme gelöst.

China hatte im April die Ausfuhr von sieben Seltenen Erden und zugehörigen Magneten eingeschränkt – als Vergeltung für US-Zölle. Drei Monate später herrscht noch immer große Unsicherheit darüber, wie genau das komplexe und undurchsichtige Exportgenehmigungssystem Chinas gehandhabt wird.

Seit Inkrafttreten der Maßnahmen sind die chinesischen Exporte von Magneten aus Seltenen Erden um rund 75 prozent eingebrochen – mit Folgen: In Asien, Europa und den USA mussten bereits Produktionslinien stillgelegt werden.

Das Weiße Haus teilte am Donnerstag mit, man habe mit China eine Vereinbarung getroffen, um die Genehmigungen für Seltene Erden zu beschleunigen – Details wurden nicht genannt. Peking bestätigte wenige Stunden später, dass beide Seiten die Vereinbarung, die Anfang des Monats in London getroffen wurde, bestätigt hätten. China werde Exportlizenzen im Einklang mit dem Gesetz bearbeiten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion





