Veränderung im Aufsichtsrat der HUK-COBURG / Dr. Michael Pickel wurde neu berufen (FOTO)

Coburg (ots) - Im Aufsichtsrat der HUK-COBURG hat es einen Wechsel gegeben: Neu

berufen wurde Dr. Michael Pickel (64). Dafür scheidet die langjährige

Aufsichtsrätin Barbara Saunier (70) satzungsgemäß aus Altersgründen aus dem

Aufsichtsrat aus.



"Mit Dr. Michael Pickel hat das Unternehmen einen ausgewiesenen Experten in der

Kfz-Versicherung gewonnen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der HUK-COBURG

Professor Dr. Heinrich R. Schradin. Kaum jemand verstehe den

Kfz-Versicherungsmarkt so gut wie der ehemalige Vorstandssprecher der E+S Rück,

Deutschlands größtem Kfz-Rückversicherer. "In Zeiten der Transformation werden

seine klaren Analysen, gepaart mit seiner großen fachlichen Expertise in allen

Rückversicherungsthemen, die HUK-COBURG auf ihrem Weg in die Zukunft

voranbringen, dies gilt besonders für alle Themen rund um die neue Mobilität."





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hannover Rück! Short 282,45€ 1,73 × 14,94 Zum Produkt Long 249,36€ 1,85 × 14,77 Zum Produkt