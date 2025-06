Nordex - Aktie unter Druck - 30.06.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Nordex Aktie. Mit einer Performance von -4,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nordex-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +20,81 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um +7,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nordex +56,36 % gewonnen.

Nordex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,06 % 1 Monat -2,60 % 3 Monate +20,81 % 1 Jahr +51,51 %

Informationen zur Nordex Aktie

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,95 Mrd. wert.

Mehrheitlich im Plus ist der deutsche Aktienmarkt in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dax konnte seinen moderaten Anfangsgewinn jedoch nicht halten und sank wieder unter die viel beachtete Marke von 24.000 Punkten. Am Nachmittag notierte der …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Streichung Kaufempfehlung durch das Analysehaus Kepler Chevreux hat am Montag die Aktien von Nordex unter Druck gebracht. Die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen sanken bis zur Mittagszeit um 4,2 Prozent auf 16,76 Euro und waren damit …

Nordex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nordex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nordex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.