Rekordjagd von Nasdaq 100 und S&P 500 setzt sich fort

Karittjaan schrieb heute 09:12

Da im Juni bei mir keine Zahlungen mehr zu erwarten sind, will ich auch schon mal die Statistik bemühen.



Im Juni gab es 78,58 € an Dividenden. Großzügig haben sich daran folgende Unternehmen beteiligt:



Johnson & Johnson, Unilever, Shell, Haleon, Visa, 3M, Telenor, Wolters Kluwer, Gedeon Richter, Kraft Heinz (verkauft) und Pfizer (verkauft)



Damit sieht die Jahresbilanz folgendermaßen aus:



Januar 91,67 €

Februar 82,50 €

März 59,59 €

April 251,23 €

Mai 395,26 €

Juni 78,58 €

2025 958,83 €



Es läuft also mit den Dividenden, im Juli sollte dann die 1.000 €.-Marke geknackt werden.



KraftHeinz und Pfizer mussten das Depot verlassen. Zum einen um die jeweiligen Branchen im Depot zu verschlanken, und zum anderen um die maue Performance nicht mehr mit angucken zu müssen. Außerdem entsprechen die Beiden nicht mehr meinem (neu) selbst auferlegten Anspruch an Wertpapieren für mein Depot. Das Geld wird in andere Positionen wandern. Eine Auflistung der aktuellen Positionen würde ich dann bei Interesse im nächsten Monat mal hier einbringen.