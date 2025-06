Bayer Oberstes US-Gericht holt in Glyphosat-Streit Meinung der Regierung ein Bayer muss sich mit Blick auf eine wegweisende Entscheidung des obersten US-Gerichts in den Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Glyphosat gedulden. Der Supreme Court habe den "Solicitor General" am Montag um eine Stellungnahme der …