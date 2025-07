Die Gewinner & Verlierer von Trumps "Big Beautiful Tax-Bill"

Die neueste Version des Steuer- und Ausgabenpakets ist noch nicht einmal in Kraft getreten und sorgt trotzdem schon für hohe Wellen. Der Grund dafür ist klar: Donald Trump empfindet die Förderung der regenerativen Energien als zu teuer und des Wegen sollen die Förderungen neu verteilt werden. Mehr für fossile Energien, deutlich weniger für Solar und Windkraft.

Um den regenerativen Energein das Leben schwerer zu machen, wurde zum einen die Laufzeit um ein Jahr verkürzt und zum anderen die Zulassung erschwert. Um förderfähig zu bleiben, müssen Wind- und Solarprojekte nach den neuen Regelungen nun spätestens bis Ende 2027 vollständig in Betrieb genommen sein. Zuvor reichte es aus, wenn der Baubeginn bis Ende 2025 erfolgt war.

Diese neue Fristsetzung stellt viele Projektentwickler vor erhebliche zeitliche und finanzielle Herausforderungen. Die Aktien von Orsted und Vestas kamen daher zu Wochenbeginn kräftig unter Druck.

Gleichzeitig enthält der Entwurf eine umstrittene Sondersteuer für Projekte, die Komponenten aus China verwenden, was ein deutlicher Eingriff in die Lieferketten der Branche ist. Damit verfolgt der Gesetzgeber klar protektionistische Ziele, was insbesondere US-Hersteller stärken, aber gleichzeitig internationale Abhängigkeiten und die Projektplanung erschweren dürfte.