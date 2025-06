Ölpreise geben etwas weiter nach - Opec+ könnte Fördermenge erneut steigern

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag an die insgesamt schwache Vorwoche angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) Brent-Öl aus der Nordsee zur Lieferung im August kostete zuletzt 67,64 US-Dollar und damit 13 Cent weniger als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 38 Cent auf 65,14 Dollar.

Vor allem zu Beginn der vergangenen Woche hatte die Beruhigung der Lage in Nahost mit einem Waffenstillstand zwischen Israel und dem Iran die zuvor stark gestiegenen Notierungen wieder nach unten gedrückt. So hatte die Furcht vor einer Blockade der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Schiffstransportrouten für Öl, durch den Iran schlagartig nachgelassen.