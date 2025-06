Euro bewegt sich zum US-Dollar nahe Hoch seit 2021

tutznelda schrieb 23.06.25, 19:37

@ : "Verrückte Welt.. im wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde gerne wissen, wer an den Märkten bei der Nachrichtenlage kauft."



In Tel Aviv wurden gestern neue Börsenrekorde erzielt. Und das ist kein Zufall, sondern die Erkenntnis, dass die Welt im Nahen Osten im letzten Jahr sicherer und von ihren Machtkonstellationen überschaubarer geworden ist:

- Die Hisbollah wurde durch die Angriffe des Mossad mit manipulierten Mobilfunkgeräten praktisch enthauptet, so dass sie nicht einmal helfen kann, wenn ihr Geldgeber Iran angegriffen wird.

- Die Führungsspitze der Revolutionsgarden im Iran und wohl diverse Familienmitglieder wurden getötet, was allen verdeutlicht, dass die Zeiten in denen die politisch Verantwortlichen des Terrors in Sicherheit leben konnten, vorbei sind. Wer also will künftig ein so hohes Risiko für seine Familie eingehen, wenn er Terroranschläge gegen Israel und die USA plant?

- Die Luftüberlegenheit Israels und der USA ist so total, dass jede kriegerische Aktion der iranischen Marine in der Straße von Hormus selbstmörderisch ist.

- Die Bombardierung durch die USA geschah mit einer - für viele - bis dahin kaum vorstellbaren Präzision: Sechs Flugzeuge mit zwölf Bomben und im Ergebnis sieht man genau sechs Einschlagkrater, die wie gebohrt wirken: Offenkundig kann man mehrere Bomben metergenau auf dieselbe Stelle werfen, so dass Bomben in schon vorhandene Löcher fallen.

- Ein militärisch so gedemütigtes Ayatollah-System muss befürchten, dass die eigene Marine und die eigene Armee die Gefolgschaft verweigern, wenn sie in selbstmörderische Militäroperationen geschickt werden - siehe Matrosenaufstände in Wilhelmshafen und Kronstadt, die Kaiser und Zaren stürzten.

- Die arabischen Staaten halten die Füße still, geben allenfalls pflichtschuldig einige Friedensappelle ab und freuen sich insgeheim die iranische Bedrohung los zu sein und mit den USA und Israel (Abraham Accords) auf die richtigen (weil mächtigeren) Verbündeten gesetzt zu haben.

- Den europäischen "Mächten",die meinen, ein außenpolitisches Mitspracherecht für sich einfordern zu können, ohne realen Machtoptionen zu haben, ist ihre Bedeutungslosigkeit schonungslos gezeigt worden.

- Die Europäer und ihre Medien faseln immer noch etwas von "irrationalem Trump", der "ohne Strategie" agiere: Israel hätte niemals den Konflikt mit dem Iran eskaliert, wenn man nicht von Trump eine verlässliche Zusage gehabt hätte, dass er mit seinen Bombern den Teil der Aufgaben übernimmt, den nur die USA erledigen konnten. Die Angriffe von Israel für sich genommen hätten den Iran eher bestärkt, dass der Bau einer Atombombe tief in den Bergen die beste Machtoption ist.

- Und wie es der Zufall so will, fand der Angriff einen Tag nach dem großen Verfallstag an den Börsen statt. Und einen Börsenreporterin wie Frau Navidi (n-tv) erzählt dem staunenden Publikum, dass Herr Trump situativ und aus dem Bauch heraus entscheide. Vielleicht sollte manch Reporter in Deutschland beim Thema Trump den Schaum vor dem Mund spätestens dann einmal kurz abwischen, wenn er in die Augen gerät und die Sicht trübt.

- Gute Investoren sind hingegen bei aller (durchaus verständlichen) Antipathie gegen Trump zumeist klug genau, zwischen ihren politischen Meinungen und ihren Überzeugen zum Marktgeschehen zu differenzieren.

Vor diesem Hintergrund verstehe ich durchaus, weshalb einigen Investoren kaufen und die Ereignisse der letzten Tage als wirtschaftlich positv werten.