Oberstes US-Gericht setzt bei Glyphosat auf Regierungsmeinung

LEVERKUSEN/WASHINGTON (dpa-AFX) - Bayer muss sich mit Blick auf eine wegweisende Entscheidung des obersten US-Gerichts in den Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Glyphosat gedulden. Der Supreme Court habe den "Solicitor General" am Montag um eine Stellungnahme der US-Regierung zum Fall Durnell gebeten, teilte der Agrarchemie- und Pharmakonzern mit. Damit wollen die Richter die Meinung der US-Regierung einholen. Nach der Stellungnahme des "Solicitor General" werde das oberste US-Gericht in der Sitzungsperiode 2025/26 über die Annahme des Falls entscheiden. Ein Urteil könnte dann bis zum Ende der Periode im Juni 2026 fallen. An der Börse ging es für den Bayer-Aktienkurs nach unten.

Der Dax-Konzern hatte eine Entscheidung über die Annahme des Falls durch die Richter zuletzt noch im Juni 2025 für möglich gehalten, aber auch auf die Zeit ab Herbst verwiesen. Nun werden die Richter zunächst die Meinung des "Solicitor General" abwarten. Dieser bekleidet einen der Top-Posten im US-Justizministerium. Er ist so etwas wie der oberste Anwalt der USA und vertritt die Regierung unter anderem vor dem obersten US-Gericht.