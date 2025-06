Jo Malone London Neue Kampagne mit Adwoa Aboah, JOMO

Adwoa Aboah sagt von sich selbst, sie sei "beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt...", aber in Wirklichkeit versteckt sie sich zu Hause und schwelgt schamlos in JOMO und gleichzeitig in ihren Lieblings-Bade- und Körperpflegeprodukten von Jo Malone London.

LONDON, 30. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Goodbye FOMO, hello JOMO. Sagen Sie Ihre Pläne ab und bleiben Sie zu Hause und verwöhnen Sie sich mit Bade- und Körperpflegeprodukten von Jo Malone London, genau wie die globale Markenbotschafterin Adwoa Aboah.

JOMO, die "Freude am Verpassen", steht für diese kostbaren Momente, in denen man seine besten (schlechten) Ausreden findet, seine Pläne absagt und zu Hause bleibt, um sich ein paar Stunden - oder sogar einen ganzen Tag - zu gönnen, um sich wirklich zu entspannen und neue Energie zu tanken. Ohne sich auch nur im Entferntesten schlecht zu fühlen. Ehrlich gesagt, wenn der Verzicht auf Pläne mehr Zeit für mich, Selbstfürsorge und unauffälliges Genießen bedeutet, was kann man daran nicht mögen?

Für alle, die nach Tipps suchen, wie sie sich elegant aus ihren bestehenden Plänen verabschieden können, gibt Adwoa im neuesten Kampagnenfilm von Jo Malone London einige hervorragende Vorschläge.

Entdecken Sie die Produkte in den Geschäften und online, darunter , English Pear & Freesia home candle, Peony & Blush Suede body creme, English Pear & Freesia bath oil, English Pear & Sweet Pea Cologne.

Über Jo Malone London: Seit 1994 hat Jo Malone London eine Palette exquisiter, schlichter und eleganter Düfte kreiert und eine Welt geschaffen, in der alle Sinne verwöhnt werden. Die Marke, die 1999 von The Estée Lauder Companies Inc. übernommen wurde, ist heute international für ihre unerwarteten Düfte und ihren unverwechselbaren britischen Charakter bekannt.

