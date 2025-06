Hamis immaterielles Kulturerbe-Kleid begeistert beim Shanghai TV Festival - Jahrtausendealte Seidenstraßen-Stadt spricht weltweite „süße Einladung" aus

Das Kleid mit seiner naturgetreuen Pfingstrosenstickerei wurde von Kader Rahman, einem immateriellen Kulturerbe der uigurischen Xinjiang-Stickerei, angefertigt. Mit Hilfe traditioneller Techniken hat er in akribischer Handarbeit und in leuchtenden Farbtönen dreidimensionale Pfingstrosenblüten auf durchsichtigem Stoff geschaffen. Die junge Designerin Shuting QIU von der Marke SHUTING QIU verschmolz die Hami-Stickerei mit Suzhou-Seidentechniken und schuf so ein Kleid, das durch seine Kunstfertigkeit die Zeit überdauert.

„Ich fühlte immensen Stolz, ein Jahrtausend des kulturellen Erbes von Hami mit jedem Schritt auf dem roten Teppich zu tragen", so Mukkadas•Kurban teilte. „Es war sehr bewegend, der Welt diesen unbezahlbaren Schatz des immateriellen Kulturerbes zu präsentieren."

Hami, die Wiege dieses Meisterwerks, hat tiefe historische Wurzeln. Als nationaler strategischer Stützpunkt für die Umwandlung von Kohle in Öl/Gas und als modernes integriertes Energiezentrum floriert die Stadt in den Bereichen Anlagenbau und Kulturtourismus. In der Stadt hallt die Geschichte der Seidenstraße wider - die antike Stadt Barkol und die Weidenbäume von Zuo Zongtang erzählen Geschichten, die Jahrtausende umfassen. Die Naturwunder der Region, angefangen beim unwirklichen DaHaiDao bis hin zu den vielfältigen Landschaften des östlichen Tianshan-Gebirges, versetzen die Besucher in Staunen.

Am 11. Juli 2025 findet in Hami das 19. Hami Melon Festival statt, das ganz im Zeichen der Süße steht. Die Stadt lädt weltweit dazu ein, ihre charakteristischen Melonen zu probieren, die für ihre Süße von bis zu 22° Brix bekannt sind, und den einzigartigen Charme dieses herrlichen Reiseziels an der Seidenstraße zu erleben.

