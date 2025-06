Kanada und USA nehmen Handelsgespräche wieder auf

OTTAWA/WASHINGTON (dpa-AFX) - Kanada und die USA nehmen ihre Handelsgespräche doch wieder auf. Das teilten beide Seiten mit. Der kanadische Premierminister Mark Carney erklärte laut Mitteilung des Finanzministeriums am Sonntagabend (Ortszeit), sein Land habe seinen Plan, US-Technologieunternehmen zu besteuern, in Erwartung "eines für beide Seiten vorteilhaften umfassenden Handelsabkommens" zurückgezogen. Die Steuer sollte an diesem Montag in Kraft treten. Die USA sind für Kanada mit Abstand der wichtigste Handelspartner.

Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Kevin Hassett, bestätigte am Montag im Sender Fox News die neue Wendung in den Handelsbeziehungen. Auf die Frage, ob die USA die Verhandlungen mit Kanada nun sofort wieder aufnehmen werden, sagte er: "Oh, auf jeden Fall." Beim G7-Gipfel habe Trump von Kanada unter anderem gefordert, von der Steuer abzurücken. "Es ist etwas, das sie geprüft haben, dem sie nun zugestimmt haben, und das bedeutet mit Sicherheit, dass wir die Verhandlungen wieder aufnehmen können."