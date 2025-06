10 Jahre kein so brutaler Energie-Exit – Hedgefonds reagieren auf Öl-Crash!

Laut Goldman Sachs verkauften Hedgefonds Energieaktien in allen großen Weltregionen. "Die Verkäufe in diesem Sektor waren die größten seit September 2024 und die zweitgrößten der vergangenen zehn Jahre", heißt es in der Analyse. Die Positionen betrafen sowohl Öl- und Gasunternehmen als auch Anbieter von Energieausrüstung und -dienstleistungen.

In Nordamerika und Europa trennten sich Investoren sowohl von bestehenden Long-Positionen als auch von Engagements in einzelnen Branchenwerten. In Europa gingen viele Fonds zusätzlich verstärkt Short – sie setzten also gezielt auf fallende Kurse bei Energiewerten. Dennoch bleibt die Gesamtausrichtung der spekulativen Anleger laut Goldman auf Sicht weiter "überwiegend long".

Trotz des Sektorausverkaufs legten Hedgefonds insgesamt betrachtet wieder stärker zu. In der vergangenen Woche verzeichneten sie laut der Mitteilung die größten Nettokäufe von Unternehmensaktien seit fünf Wochen. Fonds bauten neue Positionen über alle Regionen hinweg auf. Die Brutto-Verschuldungsquote, die das Maß für die Gesamtheit aller gehaltenen Positionen widerspiegelt, erreichte laut Goldman ein Fünfjahreshoch. Ein Zeichen dafür, dass Hedgefonds trotz der Turbulenzen im Energiesektor stark im Markt engagiert bleiben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion