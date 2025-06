Weitere Rekorde für JPMorgan und Goldman nach Stresstest

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien großer US-Banken sind am Montag nach veröffentlichten Stresstest-Ergebnissen mehrheitlich auf ihrem Höhenflug geblieben. Die Erkenntnis lautet, dass die größten Geldhäuser in den USA nach Einschätzung der US-Notenbank Fed über eine krisenfeste Kapitalausstattung verfügen. Aus dem Dow Jones Industrial setzten die Titel von Goldman Sachs und JPMorgan daraufhin jeweils ihre Rekordrally fort, die in der Vorwoche eingeleitet wurde.

Alle getesteten 22 Institute bestanden den jährlichen Stresstest der Finanzaufseher, wie die Fed am Freitag nach US-Börsenschluss in Washington mitgeteilt hatte. In der Breite waren daraufhin aber nicht alle Aktien großer US-Banken gleichermaßen gefragt: Während es bei Wells Fargo und der Citigroup auch Anstiege um bis zu 1,5 Prozent gab, hinkte die Bank of America mit plus 0,5 Prozent etwas hinterher.

Mit Morgan Stanley gab es am Montag mit einem Minus von 0,3 Prozent sogar eine negative Ausnahme unter den Wall-Street-Häusern. Wie Wells Fargo scheiterten die Aktien der Investmentbank knapp an ihrem Rekordhoch, von dem die Aktien manch anderer Institute noch etwas entfernt liegen. Für die Bank of America und vor allem die Citigroup hatte es aus der Zeit vor der 2008 ausgebrochenen Finanzkrise noch höhere Kursniveaus gegeben.

Laut dem Bank-of-America-Experten Ebrahim Poonawala übertrafen die Ergebnisse sogar die optimistischsten Erwartungen. Bei Goldman Sachs habe sich die Situation im Vorjahresvergleich jedoch besonders stark verbessert, betonte er in seinem Kommentar. Auch sein Kollege Kian Abouhossein von JPMorgan sieht in Goldman den größten Profiteur der Ergebnisse: Er rechnet damit, dass die Kapitalrendite davon Rückenwind bekommen wird.

Die Aufseher der Notenbank wollen mit dem Test sicherstellen, dass die Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte bei einer Krise nicht abrupt ins Stocken gerät. Für viele der großen Banken ist die jährliche Prüfung auch entscheidend dafür, ob und in welchem Ausmaß sie Geld an Investoren ausschütten können./tih/stw/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Goldman Sachs Group Aktie Die Goldman Sachs Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 248,2 auf Tradegate (30. Juni 2025, 17:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Goldman Sachs Group Aktie um +8,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,01 %. Die Marktkapitalisierung von Goldman Sachs Group bezifferte sich zuletzt auf 184,10 Mrd.. Goldman Sachs Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 12,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 572,33USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 98,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 610,00USD was eine Bandbreite von -83,67 %/+1,67 % bedeutet.