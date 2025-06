Wingderm USA übernimmt die Führung auf der TAS 2025 und stärkt seine lokale Präsenz in den USA.

Bei TAS leitete das Team von Wingderm USA alle Produktpräsentationen und Kundenbindungsaktivitäten und bot vor Ort technische Beratung in Echtzeit. Diese lokale Einrichtung beseitigte die typischen Barrieren von Zeitzonen und ausländischem Support und bot den Teilnehmern ein nahtloses Erlebnis. Das US-Team war nicht nur präsent, sondern brachte auch kulturelle Kompetenz und operative Flexibilität mit und baute engere und effektivere Beziehungen zu den Praktikern auf.

BEIJING, 30. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Wingderm, ein führender Innovator im Bereich der medizinischen ästhetischen Technologien auf Energiebasis, gab sein offizielles Debüt auf der The Aesthetic Show (TAS) 2025, die vom 27. bis 29. Juni in Las Vegas stattfand. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Wachstum der Marke auf dem US-amerikanischen Markt für medizinische Ästhetik.

Die beiden vorgestellten energiebasierten Geräte erfüllen die Anforderungen nordamerikanischer Ärzte an nicht-invasive Behandlungen und die Eignung für verschiedene Hauttypen. Beide haben die FDA-Zulassung erhalten, was zur Vertrauensbildung beiträgt und ihre Akzeptanz auf dem US-Markt unterstützt. Die FDA-Zulassung bestätigt nicht nur die Technologie von Wingderm, sondern legt auch den Grundstein für die Betreuung der Kunden und den Aufbau langfristiger Geschäfte auf dem US-Markt.

Die Teilnahme von Wingderm USA an der Messe stand unter der Leitung von CEO Carol Ren, deren tiefes Verständnis der Branchentrends und der Wingderm-Technologien großes Vertrauen genießt. Am Stand vermittelte sie ein umfassendes Wissen über die Funktionen der Produkte und ihre klinischen Anwendungen. Carol sagte: „Die Show ist erst der Anfang. Der wirkliche Wert entsteht durch kontinuierlichen Service. Wingderm USA wird als strategischer Knotenpunkt fungieren, der unseren Hauptsitz mit dem U.S. Markt verbindet und unseren Kunden eine kontinuierliche, lokale Unterstützung bietet."

Von der Ausweitung des globalen Vertriebsnetzes bis hin zur vollständigen Inbetriebnahme der Niederlassung in den USA - Wingderm wandelt sich von der Markenexpansion zum Aufbau einer dauerhaften Präsenz in Schlüsselmärkten wie North America. Dieses Mal sind wir nicht nur hier - wir sind hier, um zu bleiben, zu dienen und den Erfolg unserer Partner zu unterstützen.

Wingderm bietet seit seiner Gründung im Jahr 2016 mit dem Ziel „Aesthetics & Technology, Easy to Achieve" (Ästhetik und Technologie, einfach zu erreichen) führende und zuverlässige intelligente photoelektrische medizinische Ästhetikgeräte an, die in mehr als 80 Länder exportiert wurden, mit mehr als 25.000 installierten Geräten, anerkannt für Sicherheit und Wirksamkeit von Experten und Schönheitssuchenden .

