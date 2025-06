EuroStoxx dreht ins Minus - Schwacher Juni

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen sind am Montag nach freundlichem Auftakt ins Minus gerutscht. Die jüngste Erholung des EuroStoxx 50 ging an der 21-Tage-Linie zu Ende, die einen beliebten Indikator für den kurzfristigen Trend abbildet. Aus dem Handel ging es der Leitindex der Eurozone 0,42 Prozent tiefer bei 5.303,24 Punkten.

Auch außerhalb des Euroraums ging es für den Schweizer SMI um 0,49 Prozent auf 11.921,46 Zähler bergab. Der britische FTSE 100 verlor 0,43 Prozent auf 8.760,96 Punkte.

Im Fokus der Anleger stand am Montag weiterhin die Hängepartie im Handelsstreit mit den USA. Auch die Europäische Union verhandelt derzeit mit den Amerikanern über ein Abkommen, um bis zum Ende einer Frist am 9. Juli die Einführung hoher Zölle zu vermeiden. Ein großes Thema ist außerdem die Perspektive, dass Zinssenkungen in den USA auf Druck von Trump vielleicht doch schneller kommen könnten als gedacht. Dies hatte aber zuletzt schon stärker den US-Börsen geholfen.

In Europa standen am Montag aktuelle Daten zu den Verbraucherpreisen im Fokus. In Deutschland ist die Inflationsrate überraschend auf den niedrigsten Stand seit über einem halben Jahr gesunken. Damit liegt die Inflation nun auf dem Niveau, das von der Europäischen Zentralbank angestrebt wird. Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater sieht die Inflation denn auch gebändigt: "Die Zinsen sind gefallen, die akute Inflationsbedrohung ist vorbei."

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 gab es letztlich nur drei Branchenindizes, die sich im Plus hielten. Am deutlichsten gelang dies dem Einzelhandelsindex , der mit 0,6 Prozent im Plus schloss. Der Subindex der Immobilienwerte hatte zuvor nach dem höchsten Stand seit Ende Oktober an Rückenwind verloren.

Am Ende des europäischen Branchentableaus lagen letztlich mit dem Auto- und Chemiesektoren zyklische Industriebranchen. Sie zeigten eine Gegenreaktion zum Kurssprung vom vergangenen Freitag. Banken erholten sich am Montag von ihrem schwachen Auftakt, nachdem die Branchenwerte auch im US-Handel gefragt waren. Dort waren die am Freitag nach Börsenschluss vorgelegten Stresstest-Ergebnisse gut angekommen.

Positive Ausnahmen waren auf europäischer Bühne die Chipwerte Infineon und STMicroelectronics , deren Kurse um bis zu 1,3 Prozent stiegen. JPMorgan-Experte Sandeep Deshpande verlieh den Aktien der beiden Halbleiterproduzenten den Status "Positive Catalyst Watch", womit der Analyst im Zuge anstehender Quartalszahlen positive Kurstreiber erwartet./tih/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 36,03 auf Tradegate (30. Juni 2025, 18:53 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +5,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,73 %. Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 47,09 Mrd.. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +10,86 %/+24,72 % bedeutet.