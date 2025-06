Microstrategy (Doing business Strategy) (A) - Aktie mit Kurssprung - 30.06.2025

Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie konnte bisher um +4,47 % auf 342,60€ zulegen. Das sind +14,65 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Microstrategy (Doing business Strategy) (A) investiert war, konnte einen Gewinn von +26,72 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um +6,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,03 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,41 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +6,37 % 1 Monat +2,16 % 3 Monate +26,72 % 1 Jahr +160,07 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 260 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,44 Mrd.EUR wert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.