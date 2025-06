TMG Automotive und Haartz Corporation investieren in US-Fertigungsanlage in North Carolina für Oberflächenmaterialien für den Automobilinnenraum

GUIMARÃES, Portugal und ACTON, Mass., 30. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Heute geben TMG Automotive aus Guimarães, PT und Haartz Corporation aus Acton, MA ihr Joint Venture TMG & Haartz Solutions (www.tmghaartzsolutions.com) und die Investition in eine neue Produktionsstätte für Oberflächenmaterialien für die Automobilindustrie bekannt. Die strategisch günstig in Bostic, NC, gelegene Anlage wird in dem nachhaltig renovierten ehemaligen Milliken-Werk Golden Valley untergebracht sein und über eine Fläche von fast 300.000 Quadratmetern für die Herstellung von Kunstleder der Spitzenklasse verfügen. Das Joint Venture, das sich auf die lokale Lieferung von Oberflächenmaterialien für Sitzbezüge, Instrumententafeln, Türsäulen und Schalthebelmanschetten konzentriert, wird Kunden in ganz Amerika mit einer gemeinsamen Erfahrung von mehr als 150 Jahren in der Automobilindustrie bedienen.

„TMG freut sich, die nächste Phase einer langjährigen und erfolgreichen Partnerschaft mit The Haartz Corporation offiziell bekannt zu geben: den gemeinsamen Aufbau einer neuen Produktionsstätte in den Vereinigten Staaten", sagte Jose-Antonio Texeira, Co-CEO von TMG Automotive.

„Diese strategische Entscheidung ist das Ergebnis einer tief verwurzelten Beziehung, die auf gegenseitigem Vertrauen, übereinstimmenden Werten und einem gemeinsamen Engagement für Spitzenleistungen in der Automobilbranche beruht. Beide Unternehmen haben stets ein ausgeprägtes Verständnis für die sich entwickelnden Anforderungen der Branche bewiesen und sind bestrebt, ihren Kunden weltweit einen überragenden Wert zu bieten.

Die Wahl des Staates North Carolina als Standort für diese neue Anlage spiegelt eine sorgfältige und gründliche Bewertung der Bedingungen wider, die für ein nachhaltiges Wachstum, betriebliche Effizienz und die Nähe zu wichtigen Märkten erforderlich sind. Diese Investition wird nicht nur unsere Kapazität zur Belieferung der nordamerikanischen Automobilindustrie verbessern, sondern auch unsere globale Lieferkette und Innovationsfähigkeit stärken.

Wir sind zuversichtlich, dass diese Initiative langfristige Vorteile für unsere Unternehmen, unsere Mitarbeiter und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, bringen wird. Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserem gemeinsamen Streben nach industrieller Exzellenz und Kundenzufriedenheit."

„Haartz freut sich über die Bekanntgabe unserer gemeinsamen Bemühungen mit TMG, die eine strategische Fortsetzung der großartigen Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Unternehmen darstellt", sagte John Millea, Präsident der Haartz Corporation.