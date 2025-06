Warum will Trump niedrige (Leit-)Zinsen?

Für die Märkte sind zwei übergeordnete Themen entscheidend: der Handelskrieg und die Entwicklung der Zinsen durch die US-Notenbank Fed. Warum aber will Donald Trump niedrigere (Leit-) Zinsen? Klar: Trump ist ein Immobilien-Mann - und in dieser Branche liebt man niedrige Zinsen. Aber die von der Fed gesetzten Leit-Zinsen sind eben nicht die Zinsen, die faktisch relevant sind: denn relevant sind vor allem die von den Märkten ausgehandelten Kapitalmarkt-Zinsen: sie entscheiden, wie viel US-Firmen, US-Konsumenten und der US-Staat für Kredite bezahlen müssen. Und wenn die Märkte meinen, dass die Fed aus politischen Gründen die Zinsen senkt - vor allem dann durch den Nachfolger von Powell - werden die Kapitalmarkt-Zinsen steigen. Trump unterliegt also offenkundig einem Missverständnis..

Hinweise aus Video:

