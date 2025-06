Börsen Update USA - 30.06. - US Tech 100 stark +0,31 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 43.938,49 PKT und steigt um +0,29 %.

Top-Werte: Visa (A) +1,19 %, Honeywell International +1,07 %, IBM +0,85 %, Walt Disney +0,78 %, Caterpillar +0,69 %

Flop-Werte: Boeing -2,94 %, Nike (B) -1,82 %, Amazon -1,35 %, Procter & Gamble -1,34 %, Amgen -1,09 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 22.603,99 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,65 %, The Trade Desk Registered (A) +4,20 %, AppLovin Registered (A) +3,00 %, Palantir +1,99 %, Fortinet +1,87 %

Flop-Werte: Arm Holdings -2,48 %, Diamondback Energy -2,25 %, Mondelez International Registered (A) -1,84 %, Airbnb Registered (A) -1,82 %, Tesla -1,40 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:48) bei 6.181,87 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Hewlett Packard Enterprise +11,78 %, First Solar +7,94 %, Juniper Networks +4,32 %, Oracle +3,87 %, Arista Networks +3,21 %

Flop-Werte: Fortive -28,48 %, Host Hotels & Resorts -3,72 %, Boston Properties -3,27 %, Lamb Weston Holdings -3,25 %, NextEra Energy -3,12 %