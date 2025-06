Rekordjagd von Nasdaq 100 und S&P 500 setzt sich fort

Ublix schrieb heute 18:07

Am Depot hat sich nicht viel geändert. RTL hatte ich Ende 24 verbilligt, was sich jetzt auszahlt. Evonik hatte ich zu Beginn 24 ebenfalls verbilligt und war zwischenzeitlich im Plus. Problemkinder sind Bayer, pbb und Telekom Indonesien. Die Rohstoffwerte schwächeln dieses Jahr. Ansonsten ist der Deopotaufbau mit 32 Aktien und 2 Anleihen weitestgehend abgeschlossen. 6% Cash halte ich für Downturns in Petto. Größte Postitionen sind MüRü und Telekom mit jeweils 6%. Insgesamt läuft 2025 in etwa so wie 24. Ich erwarte ca. 40k Dividenden nach Steuern (entspricht ca. 5% Rendite) - damit bin ich voll zufrieden. Den Aufbau nach Regionen und Branchen habe ich einmal in PP visualiert. Grüße

Bild: https://i.postimg.cc/L4qXTyRk/Regionen.png

Bild: https://i.postimg.cc/YqWH4Z7V/Branchen.png