Daimler Truck landet auf Moskaus Sanktionsliste

vonHS schrieb 28.06.25, 22:56

Kahlschlag in Deutschland, Rückzug aus China, Fusion in Japan: Die neue Chefin Karin Rådström krempelt Daimler Truck radikal um. In Charlotte will sie erklären, wie aus einem müden Konzern ein Margen-Weltmeister werden soll, schreibt INVESTMENT WEEK:



https://www.investmentweek.com/radstroms-harter-kurs-daimler-truck-wird-auf-rendite-getrimmt/