AvenCell erhält bis zu 40 Mio. USD AMED-Förderung zur Weiterentwicklung des allogenen CAR-T-Programms

TOKIO, 30. Juni 2025 /PRNewswire/ -- AvenCell Japan, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von AvenCell Therapeutics, einem privaten Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das erstklassige CAR-T-Therapien für hämatologische Krebserkrankungen und Autoimmunerkrankungen entwickelt, gab heute bekannt, dass es von der Japan Agency for Medical Research and Development (AMED) eine Förderung in Höhe von bis zu 40 Mio. USD erhalten hat. Diese nicht verwässernde Förderung wird die weltweite Entwicklung des AVC203-Kandidaten von AvenCell unterstützen – einer in der IND-Phase befindlichen allogenen CAR-T-Therapie mit zwei Antigenen (CD19 und CD20) für die Anwendung bei B-Zell-Lymphomen.

Die einzigartige und proprietäre allogene Technologie von AvenCell unterscheidet sich von zahlreichen früheren Ansätzen der Zelltechnik durch die Anwendung mehrerer Genbearbeitungsschritte, die sicherstellen, dass das Immunsystem des Patienten (sowohl die angeborenen als auch die adaptiven Komponenten) keine Möglichkeit hat, die Spenderzellen abzuweisen. Wichtig ist, dass der Ansatz von AvenCell auch sicherstellt, dass die Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit der gesunden Spender-T-Zellen während des Herstellungsprozesses nicht beeinträchtigt werden. Diese beiden Anforderungen stellten zusammen einen Hindernis für den Fortschritt in diesem Bereich dar, der von anderen früheren Ansätzen der „ersten Allo-Generation" noch nicht überwunden werden konnte. Frühe klinische Daten aus dem klinischen Dosiseskalationsprogramm AVC201 von AvenCell für Patienten mit rezidivierter und refraktärer AML bestätigen, dass diese allogenen Zellen robust und konsistent proliferieren (weit über den Werten, die in ähnlichen autologen Studien beobachtet wurden) und dass sie weit über die typische „Abstossungshürde" von einem Monat hinaus aktiv bleiben, an der die meisten anderen allogenen Kandidaten scheitern.

„Wir freuen uns sehr, von AMED für die Teilnahme an ihrem Programm zur Stärkung des japanischen Ökosystems für Pharma-Startups ausgewählt worden zu sein. Lymphome und Leukämien sind nach wie vor ein Bereich mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf in allen Teilen der Welt, einschließlich Japan. Wir freuen uns sehr, direkt mit vielen wichtigen Meinungsführern und einer Vielzahl von Interessengruppen in dieser Region zusammenzuarbeiten, um eine wirklich bahnbrechende Therapie mit bedeutendem Nutzen für die Patienten voranzubringen", sagte Dr. Andrew Schiermeier, President und CEO von AvenCell Therapeutics.

Weitere Informationen finden Sie unter www.avencell.com

Kontakt: press@avencell.com

