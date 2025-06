Devisen Euro bewegt sich auf 1,18-Dollar-Marke zu Der Kurs des Euro hat sich zu Beginn der neuen Woche weiter nach oben bewegt. Die Gemeinschaftswährung knüpfte an ihre jüngste Rally mit einer weiteren Annäherung an die Marke von 1,18 US-Dollar an. Der in New York zuletzt gezahlte Kurs von 1,1778 …