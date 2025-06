DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hermes auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hermes von 2.550 auf 2.450 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane verspricht sich in einer am Montag vorliegenden Studie von Hermes das noch immer stärkste Wachstum in …