JEFFERIES stuft Knorr-Bremse auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 106 auf 98 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Vijay Anand geht in einem am Montag vorliegenden Ausblick nicht davon aus, dass der Bericht zum zweiten Quartal für die Aktien des Bremsenherstellers zum starken Kurstreiber wird. Er gibt sich aber optimistisch, dass es im zweiten Halbjahr zu einer starken Erholung der Auftragslage kommt - auch angetrieben von den deutschen Investitionen in die Schienen-Infrastruktur. Er kürzte jedoch seine diesjährigen operativen Gewinnschätzungen wegen dem US-Nutzfahrzeuggeschäft und Währungseffekten./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 13:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 13:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,26 % und einem Kurs von 82,13EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2025, 22:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Vijay Anand

Analysiertes Unternehmen: Knorr-Bremse

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 98

Kursziel alt: 106

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m