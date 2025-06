BERNSTEIN RESEARCH stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einem Analystenbriefing vor den anstehenden Zahlen zum zweiten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Am Markt könnte es vielleicht gut ankommen, dass sich der Autobauer in einem schwierigen Marktumfeld im Rahmen der bisherigen Zielsetzungen bewege, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der Zollunsicherheit mangele es der Aktie aber an positiven Kurstreibern./tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 17:41 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2025 / 17:41 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,44 % und einem Kurs von 49,41EUR auf Lang & Schwarz (30. Juni 2025, 22:22 Uhr) gehandelt.