Boeing bekommt neuen Finanzchef

ARLINGTON (dpa-AFX) - Der kriselnde US-Flugzeugbauer Boeing bekommt einen neuen Finanzchef. Der bisherige Finanzvorstand von Lockheed Martin , Jesus "Jay" Malave, übernehme den Job zum 15. August von Brian West, teilte Boeing am Montagabend nach US-Börsenschluss in Arlington mit. West hatte für den Konzern eine der größten Kapitalbeschaffungen der US-Geschichte organisiert, weil Boeing nach mehreren Verlustjahren in Folge dringend frisches Geld benötigte.

Der Manager hatte vier Jahre lang die Finanzen des Luftfahrt-, Rüstungs- und Raumfahrtkonzerns geführt. Künftig werde er als Berater von Boeing-Chef Kelly Ortberg arbeiten, hieß es weiter.