TKMS vor dem IPO: So viel könnte Thyssens U-Boot-Juwel wert sein

Auch international verzeichnet TKMS Erfolge: Der Rüstungskonzern wird zwei weitere U-Boote für Singapur bauen, was das Rekordauftragsbuch des Unternehmens weiter füllt.

Thyssens Marinesparte, die bald an die Börse gebracht werden soll, ist damit nach eigenen Angaben bis in die 2040er-Jahre ausgelastet. Seitdem ein mögliches Spin-Off des U-Boot-Geschäfts im vergangenen Jahr erstmals diskutiert wurden, hat sich der Aktienkurs von Thyssenkrupp mehr als verdoppelt. Die Hälfte der Anteile sollen auch nach einem Börsengang beim Essener Industrieriesen verbleiben. Ein entsprechender Beschluss soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 8. August getroffen werden.

Analysten von Bank of America heben in ihrem neuen Report zur Aktie hervor, dass die Sparte enormen Wert für Anleger freisetzen könnte. Schätzungen zufolge könnte TKMS mit rund 1,7 bis 2,0 Milliarden Euro bewertet werden – das wären etwa 30 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung von Thyssenkrupp.

TKMS ist bereits als Weltmarktführer für nicht-nuklear betriebene U-Boote bekannt. Neben diesem Auftrag für die Marine in Deutschland hat der Konzern weitere Projekte in Aussicht. Im Dezember 2024 bewilligte der Haushaltsausschuss des Bundestages den Bau von vier neuen U-Booten der 212CD-Klasse für die Deutsche Marine, was das Auftragsvolumen weiter steigert.

Unterdessen dauern die Verhandlungen um die Zukunft des Dauer-Sorgenkinds Stahlsparte weiter an. Bis zum Sommer werden Ergebnisse erwartet. Diese könnten auch die mögliche Veräußern weiterer 30 Prozent des Stahlgeschäfts an die EP Corporate Group betreffen – ein Unternehmen, das bereits 20 Prozent an der Stahl-Sparte hält und vom Investor Daniel Křetínský kontrolliert wird.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





