Pressestimme 'Volksstimme' zu Wadephul in Kiew "Volksstimme" zu Wadephul in Kiew: "Was konnte nun Außenminister Johann Wadephul den Ukrainern da außer warmen Worten in Kiew bieten? Er brachte eine Abordnung der deutschen Rüstungsindustrie mit, die mit den Ukrainern in ihrem Land Kriegsgerät …