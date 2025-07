Dänemark übernimmt EU-Ratsvorsitz

BRÜSSEL /KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Wechsel unter deutschen Nachbarn: Dänemark übernimmt an diesem Dienstag zum Start des zweiten Halbjahres den rotierenden EU-Ratsvorsitz von Polen. Regierungsvertreter aus Kopenhagen werden damit in den kommenden sechs Monaten zahlreiche Ministertreffen leiten und als Vermittler bei Meinungsverschiedenheiten zwischen den 27 EU-Staaten auftreten.

Thematisch wollen die Dänen unter dem Motto "Ein starkes Europa in einer sich verändernden Welt" vor allem Projekte für die gemeinsame Aufrüstung gegen Russland und für mehr Wettbewerbsfähigkeit in der EU in den Fokus stellen. Zudem hoffen sie, Gesetzesprojekte für einen besseren Kampf gegen unerwünschte Migration und Klimaschutz voranbringen zu können.