BVB ohne Chukwuemeka - Keine Operation bei Brandt nötig

Badbull82 schrieb 29.06.25, 20:55

Zum Glück haben sich die verantwortlichen vom VfB so zurückgehalten...

Aber Hauptsache Spieler als unverkäuflich bezeichnen und dann irgendwelche angeblichen Schmerzgrenzen rausballern...



Ich glaube da wird aktuell wieder ganz viel scheiße geschrieben was Transfers anbelangt, aber heutzutage kann sich ja jeder Praktikant was ausdenken und ne Story ohne Infos raushauen.



Warum sie die Verantwortlichen überhaupt äußern bevors konkret wird ist und bleibt für mich ein Rätsel