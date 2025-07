Wirtschaft US-Konzerne verdienen doppelt so viel wie europäische Wettbewerber Die 500 nach Umsatz größten Börsenunternehmen in den USA haben im abgelaufenen Geschäftsjahr so hohe Gewinne eingefahren wie nie zuvor.Nach Ablauf aller Kosten summiert sich der Gesamtgewinn auf 1,3 Billionen …