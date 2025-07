SatSure und Dhruva Space gehen eine strategische Partnerschaft ein, um End-to-End-Lösungen für Earth Observation-as-a-Service (EOaaS) anzubieten

Highlights

Ziel der Partnerschaft ist die Bereitstellung von vollständig verwalteten Earth-Observation-Services (EO), einschließlich Satellitenentwicklung, Startdienste, Bodenstationsinfrastruktur, analysierbare Daten und branchenspezifische Lösungen

Diese Entwicklung folgt auf die erfolgreichen Tests und Qualifizierungen der optischen und multispektralen Erdbeobachtungsnutzlast mit einer Genauigkeit von weniger als einem Meter durch KaleidEO, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SatSure, sowie auf die Investitionen von Dhruva Space in den Bau der größten privaten Satellitenintegrations- und Testanlage Indiens.

BENGALURU, Indien, 1. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Das in Bengaluru ansässige Unternehmen SatSure, ein Full-Stack-Anbieter für Earth Observation (EO) mit Satelliten und Decision Intelligence, freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit Dhruva Space bekannt zu geben, einem führenden Full-Stack-Anbieter von Weltraumlösungen mit bewährter Expertise in den Bereichen Satellitenplattformen, Startdienste und Bodenstationsinfrastruktur mit Sitz in Hyderabad. Diese strategische Partnerschaft zielt darauf ab, die End-to-End-Kompetenzen beider Unternehmen in den vor- und nachgelagerten Segmenten der Wertschöpfungskette im Weltraumsektor zu vereinen und mit hochzuverlässiger, selbst entwickelter Technologie den Anforderungen sowohl strategischer als auch kommerzieller Stakeholder gerecht zu werden.

Diese strategische Zusammenarbeit zielt darauf ab, durch die Kombination der analytischen Lösungen der nächsten Generation von SatSure-Tochter KaleidEO mit der Expertise von Dhruva Space in den Bereichen Kleinsatellitenplattformen, kritische Subsysteme und Systemintegration einen One-Stop-Shop für den weltweit wachsenden Bedarf an weltraumgestützter Beobachtung bereitzustellen.

Prateep Basu, Gründer und Geschäftsführer von SatSure, äußerte sich zu dieser Entwicklung wie folgt: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Dhruva Space, die es uns beiden ermöglichen wird, das Beste aus indischem Erfindergeist und technologischer Kompetenz zu nutzen. Diese Partnerschaft wird unsere souveränen EO-Fähigkeiten stärken und ein Komplettpaket für Endkunden schaffen, die sowohl hochwertige Daten als auch End-to-End-Lösungen benötigen."