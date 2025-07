BearingPoint GmbH / Europäische Banken als Fels in der Brandung: ...

Europäische Banken als Fels in der Brandung: Institute sind resilient und investieren wieder in die Zukunft (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Europäische Banken zeigen sich widerstandsfähig in schwierigen Zeiten. Das geht aus der aktuellen Bankenstudie von BearingPoint hervor. Die Institute konnten ihre Liquidität steigern und ihre Gewinne stabilisieren. Gleichzeitig investieren sie in Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz und rücken das Thema Nachhaltigkeit ins Zentrum ihrer Strategien. Eine prägende Herausforderung der kommenden Jahre stellen neue Regulatorien für die Banken dar. Auch Institute in Deutschland sind laut der Studie resilient und konnten etwa besonders viel Eigenkapital aufbauen, sie liegen jedoch im europäischen Vergleich bei der Profitabilität zurück und haben mit "faulen Krediten" durch Insolvenzen zu kämpfen.



In einem weiterhin schwierigen wirtschaftlichen Umfeld zeigt sich der europäische Bankensektor widerstandsfähig und zukunftsorientiert. Das geht aus der aktuellen Bankenstudie hervor, die von der Management- und Technologieberatung BearingPoint zum siebten Mal durchgeführt wurde. Die Institute konnten laut der Studie im Vergleich zum Vorjahr ihre Liquidität weiter stärken, ihre Nettogewinne stabilisieren oder sogar steigern - und sie investieren zunehmend in Technologien sowie nachhaltige Geschäftsmodelle. "Die Ergebnisse zeigen, dass die europäischen Banken nicht nur den heutigen Herausforderungen trotzen, sondern auch die Weichen für die Zukunft stellen", erklärt Dr. Robert Bosch, Partner und globaler Leiter Banking & Capital Markets bei BearingPoint. "Das ist ein positives Signal für die gesamte europäische Wirtschaft", so Dr. Bosch.