Kontron verkauft Modulgeschäft - Deutlicher Gewinnzuwachs im 2. Quartal erwartet Der österreichische Technologiekonzern Kontron trennt sich von seinem Modulgeschäft Jumptec. Die zur Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) gehörende Congatec übernehme über eine Kapitalerhöhung 96 Prozent an Jumptec, wie das Unternehmen am Dienstag in …