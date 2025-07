Micron Technology vor möglichem Pullback

Nach dem erfolgreichen Ausbruch über die letzte große Hürde von 114,80 US-Dollar gegen Anfang Juni kam es zu einem regulären Folgekaufsignal, bestätigt durch einen klaren Wochenschlusskurs, darüber. In der Folge konnte mir Micron auf 129,85 US-Dollar und damit ein kleineres Zwischenziel zulegen. Nun aber könnte der Wert kurzzeitig in eine gesunde Konsolidierung übergehen und zurück auf das Ausbruchsniveau bei 114,80 US-Dollar zurücksetzen. Von da an sollte dann die finale Kaufwelle bis an die Verlaufshochs aus 2024 bei 157,54 US-Dollar starten. Investierte Anleger können ihre Stopps nun auf Einstand hochziehen und sich um 114,80 US-Dollar entsprechend auf die Lauer für neuerliche Long-Positionen legen. Ein Kursrutsch unter diese Marke würde jedoch Zweifel an einer unmittelbaren Rallyefortsetzung streuen, etwaige Rücksetzer zurück auf 110,67 und darunter 104,69 US-Dollar müssten in diesem Fall eingeplant werden. Vorläufig allerdings ergeben sich aus den Kursmustern der letzten Tage keine signifikanten Umkehrmuster.

Trading-Strategie: