3M kurz vorm Kaufsignal

Am 12. Juni 2025 wurde nach einem Rücksetzer ausgehend von dem Horizontalwiderstand von 152,30 US-Dollar bei 3M auf die Möglichkeit der Ausbildung einer rechten Schulter in der mutmaßlichen SKS-Formation hingewiesen, exakt im favorisierten Bereich drehte der Wert in der abgelaufenen Woche zur Oberseite ab und schoss wieder in den Bereich seiner Hürde von 152,30 US-Dollar hoch. Gelingt es nun auch diesen Widerstand und zeitgleich Nackenlinie der Formation zu meistern, würde hieraus Kurspotenzial an 174,70 und darüber sogar in den Bereich von 180,00 US-Dollar vorzudringen und sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Dies kann beispielshalber über den Turbo-Call-Optionsschein WKN DY8H38 erfolgen. Solange jedoch kein nachhaltiger Ausbruch vorliegt, könnten kurzzeitige Rücksetzer auf 148,25 und darunter 145,39 US-Dollar aufkreuzen. Eine zunehmende Eintrübung des Chartbildes ergibt sich dagegen unter dem Niveau der rechten Schulter sowie der Preismarke von 140,00 US-Dollar. Dies würde nämlich Abwärtsrisiken in Richtung 124,66 US-Dollar sichtlich verstärken.

Trading-Strategie: