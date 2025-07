Ohne Subventionen könnte Musk dicht machen

xwin schrieb 25.06.25, 11:34

Die Geschichte ist umfangreicher. Er musste 2016 zur Einführung von FSD auf LiDAR verzichten weil das Teil des Scams ist. Ich glaube eine Zeit lang war es sogar keiner und er dachte wirklich er könne mit Vision Only selbstfahrende Autos bauen. Aber er wollte Anerkennung, Ruhm, Macht und Geld und er tat so als wenn seine E-Autos mit Mobileye Selbstfahrtechnologie eines Tages mit Hilfe von Tesla Software wirklich selbst fahren könnten. Er wollte aber JETZT Autos verkaufen und vom Gewinn expandieren. LiDAR war zu teuer ($80.000 pro Sensor damals, heute $300-500). Also behauptete er einfach, alle Fahrzeuge sind 'FSD ready' und verkaufte sie wie geschnitten Brot und es bildete sich eine Sekte um ihn, die in ihm so eine Art Genie, Heiland whatever sahen. Menschen, die gerne Idole suche und haben, sich vielleicht selbst klein und unscheinbar fühlen sind psychologisch anfällig für Kulte IMHO.



Irgendwann wurde klar, dass Computervision niemals ausreichen wird. Ich meine, das war im Jahr 2018/19 rum. Aber es wurden bereits zu viele Teslas mit dem Versprechen verkauft. Man musste nun so weitermachen und immer so tun als wenn die Probleme, die es gibt später durch Software behoben werden. Beim Autonomy Day 2019 ging man sogar noch weiter und versprach, dass die Kunden Geld mit ihren Teslas verdienen könnten. Dann gab es kein Halten bei den Versprechen mehr. Und es funktioniert ja auch bis heute.



Dabei ist jeder Test mit FSD eine Offenbarung, die aber die Kultanhänger einfach nicht sehen wollen. Sinnlos, denen das auszureden. Einfach zurücklehnen und geniessen bis es knallt.