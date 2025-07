Ritterschlag für Circle-Aktie: Kursziel 230 US-Dollar!

Die Aktie von Circle sorgt nach dem spektakulären Börsengang weiter für Schlagzeilen. Das Krypto-Infrastrukturunternehmen, bekannt als Herausgeber des Stablecoins USDC, wurde am 5. Juni an die Börse gebracht. Der IPO war 25-fach überzeichnet, der Ausgabepreis lag mit 31 US-Dollar über der erwarteten Spanne – und am ersten Handelstag schoss die Aktie um 167 Prozent in die Höhe. Zwischenzeitlich kletterte sie bis auf 298 US-Dollar, bevor eine Korrektur einsetzte.

Nun melden sich die Analysten von Bernstein Research zu Wort – und vergeben ein Kursziel von 230 US-Dollar. "Wir betrachten Circle als ein Must-Hold für Anleger, um am neuen, Internet-skalierbaren Finanzsystem teilzunehmen, das für das nächste Jahrzehnt gebaut wird", heißt es in der Einschätzung von Gautam Chhugani und Team. Circle sei mit regulatorischem Vorsprung, hoher Liquidität und starken Vertriebspartnern kaum zu kopieren.