Euro knackt Marke von 1,18 US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Dienstag erstmal seit fast vier Jahren über die Marke von 1,18 US-Dollar gestiegen. Zuletzt notierte der Euro mit 1,1783 Dollar etwas darunter, blieb aber auf dem höchsten Niveau seit September 2021.

Der Euro ist zum Dollar schon länger wieder im Aufwind. Allein 9 Prozent habe die Gemeinschaftswährung in den letzten drei Monaten zulegt, was eines der besten Quartale überhaupt darstellt, so Devisen-Experte Volkmar Baur von der Commerzbank. "Vieles davon ist allerdings mehr auf US-Dollar-Schwäche als auf Euro-Stärke zurückführen. Der US-Dollar-Index verlor nämlich im ersten Halbjahr 10,7 Prozent gegenüber einem Korb an Währungen und verzeichnete damit den schwächsten Jahresstart seit 1973."