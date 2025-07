Dax dürfte mit leichtem Schwung in den Juli starten

Etwas Auftrieb kommt von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial seine Erholungsrally auf das höchste Niveau seit Februar fortgesetzt hat. In den Nasdaq-Indizes sowie dem marktbreiten S&P 500 gab es derweil weitere Rekorde. Die höchsten Kurse wurden dabei deutlich nach dem europäischen Handelsende erreicht. Chinas Festlandbörsen reagierten am Morgen hingegen kaum auf gute Wirtschaftsdaten.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem moderaten Vortagesminus dürfte der Dax zunächst leicht höher in den Juli starten. Eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen 0,2 Prozent höheren Stand von 23.961 Punkten. Der Dax sollte damit aber noch ein gutes Stück unter dem Vortageshoch von 24.120 Punkten bleiben; bereits zum Wochenstart war seiner jüngsten Erholung die Luft ausgegangen. Auch für das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx 50 zeichnet sich am Dienstagmorgen ein etwas festerer Auftakt ab.

Auch weiterhin steht für die Anleger der 9. Juli im Fokus. Bis dahin muss eine Lösung im Handelsstreit der EU mit den USA gefunden werden, sonst drohen den europäischen Unternehmen Zölle von 50 Prozent auf fast alle Exporte in die USA. Analyst Thomas Altmann von QC Partners verwies aber darauf, dass die Europäische Union einen großen Schritt auf US-Präsident Donald Trump zugeht: "Die Bereitschaft, den Basiszoll von 10 Prozent dauerhaft zu akzeptieren, zeigt, wie sehr die EU einen Handelsdeal erreichen will. Damit würden die in der EU ansässigen Firmen ihre Planungssicherheit zurückgewinnen."

Ein Blick wert sein könnten die Aktien von Kontron . Das österreichische Hightech-Unternehmen trennt sich von seinem Modulgeschäft Jumptec. Die zur Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) gehörende Congatec übernehme über eine Kapitalerhöhung 96 Prozent an Jumptec, hieß es. Der Abschluss der Transaktion sei bereits erfolgt, hieß es.

Mit einem Dividendenabschlag werden an diesem Dienstag die Aktien von Nagarro gehandelt./edh/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 23.967 auf Ariva Indikation (01. Juli 2025, 08:20 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +5,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,04 %. Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,63 Mrd.. Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +5,55 %/+44,64 % bedeutet.