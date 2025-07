NAGA: Anziehende Dynamik

Nach Darstellung von SMC-Research hat NAGA im letzten Jahr nach einer großen Fusion die Strukturen optimiert und die Marge verbessert. Die Zahlen aus dem aktuellen Jahr belegen nun eine anziehende Erlösdynamik. SMC-Analyst Holger Steffen sieht daher hohes Potenzial und bekräftigt die Kaufempfehlung.

NAGA habe im letzten Jahr eine große Fusion vollzogen. Anschließend seien die Strukturen optimiert und die Leistungspalette bereinigt worden, was sich bereits positiv in den Jahreszahlen für 2024 ausgewirkt habe. Obwohl die Erlöse durch die Aufgabe unrentabler Aktivtäten deutlich rückläufig gewesen seien, habe die EBITDA-Marge von 11,5 Prozent (proforma in 2023) auf 14,3 Prozent verbessert werden können. Darüber hinaus sei der Free-Cashflow ins Plus gedreht.