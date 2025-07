Europäische Bankaktien knallen: Deutsche Bank auf 10-Jahreshoch

Die Aktien von Barclays sind auf den höchsten Stand seit 15 Jahren gestiegen. Zuletzt wurde der aktuelle Kurs im April 2010 erreicht – im Nachgang der Finanzkrise.

Dennoch halten Analysten der Bank of America (BofA) die Aktie im Vergleich zu den Wettbewerbern für die "günstigste", angesichts der starken Ertragslage des Instituts.

Im ersten Quartal erzielte das Geldhaus einen bereinigten Nettogewinn von 3,48 Milliarden Euro.

"Barclays hat für das erste Quartal starke Zahlen vorgelegt, die vor allem durch die Erträge im Investmentbanking getragen wurden", schreiben die Analysten der BofA in einer Kundenmitteilung im Mai.

"Auch wenn wir die Bedenken bezüglich einzelner Geschäftsbereiche in der aktuellen Lage nachvollziehen können, so tragen die Q1-Zahlen dazu bei, diese Sorgen zu mindern. Besonders erfreulich war, dass es im US-Konsumentengeschäft keine Anzeichen für eine Verschlechterung der Kreditqualität gab: Die Ausfallquoten blieben gegenüber dem Vorquartal stabil, die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr unverändert", hieß es weiter.

Auch die Aktie der Deutschen Bank ist auf den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt geklettert. Zuletzt wurde im August 2015 ein Kurs von 25,84 Euro erreicht.

Analysten von JPMorgan sehen weiterhin "mehrere bottom-up-getriebene Wachstumstreiber für das Unternehmen."

"Die Deutsche Bank will den Aktionärswert steigern, indem sie Kapital zu einer Eigenkapitalrendite über den Kapitalkosten einsetzt und im Bereich Corporate und Investment Banking einen positiven Value Added erzielt", so die Analysten unter Leitung von Kian Abouhossein. Will heißen: Sie legt mehr Fokus darauf, ihr Geld besonders gezielt in Bereiche zu stecken (wie Investmentbanking), wo die Gewinne klar über den Kosten liegen.

"Insgesamt hat die Deutsche Bank ihre geschäftliche Basis und geografische Reichweite ausgeweitet – insbesondere im Vereinigten Königreich, in Asien und Lateinamerika."



Auch andere europäische Banken wie die nordischen Institute Sydbank, Jyske Bank und Norion Bank haben im Zuge der Rallye neue 52-Wochen-Höchststände erreicht.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 4,10 £ , was eine Steigerung von +23,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer