Argo gibt erste Graphenbestellung auf

Argo gibt eine erste Bestellung von 1000 Litern hochgradiger Graphen-Oxid-Flüssigkeit auf, die aus 99 % reinem Graphen, der reinsten, weltweit verfügbaren Form, hergestellt wird.

Die Graphen-Oxid-Flüssigkeit ist ein als Zementzusatz geschaffenes mischfertiges Produkt. Es entspricht den Einfuhrbestimmungen der USA und EPA-Standards, einschließlich der Standards unter dem US-Zollgesetz und dem Gesetz zu Export- und Importgenehmigungen, und stellt damit die Eignung für moderne Bauanwendungen sicher. Der Kauf fördert auch die Zusammenarbeit zwischen Argo und seinem ersten Lieferanten in Bereichen wie Datenaustausch, Produktdesign und Dispersionstechnologien, mit dem Ziel, die Leistung von mit Graphen angereicherten Betonprodukten zu verbessern.

„Diese Vereinbarung stellt einen transformativen Meilenstein für Argo, auf unserem Weg, modernste Graphen-Oxid-Technologie in unsere nachhaltigen Baumaterialien zu integrieren, dar,“ erläuterte Scott Smale, President und CEO von Argo. „Die Partnerschaft mit einem anerkannten Weltführer in Graphenproduktion steigert unsere Fähigkeit, hochleistungsfähige, umweltfreundliche Beton-, Zement- und Asphaltprodukte im nordamerikanischen Markt zu vertreiben. Unser Ziel ist es, sofort zum Verkauf geeignete Produkte für den nordamerikanischen Markt zu entwickeln und an der EU-Zertifizierung zum Verkauf in Deutschland und dem EU-Markt zu arbeiten.“

Argo behält sich das Recht vor, Lieferungen innerhalb von 10 Werktagen zu inspizieren und nicht-konforme Lieferungen zurückzuweisen, und der Lieferant hat sich bereit erklärt, auf seine Kosten Ersatzmaterial für fehlerhafte Ware bereitzustellen. Argo wird allen kanadischen und US-amerikanischen Einfuhrbestimmungen, einschließlich Ursprungs- und Reinheitszertifikaten, entsprechen.