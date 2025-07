Meta: KI-Offensive von Zuckerberg katapultiert Aktie auf Rekordhoch!

Die Meta-Aktie hat am Montag ein neues Allzeithoch erreicht. Dies ist ein klares Signal dafür, wie stark Anleger derzeit auf das Thema Künstliche Intelligenz setzen. Im Tagesverlauf kletterte der Kurs auf 747,90 US-Dollar und übertraf damit den bisherigen Höchststand vom Februar. Der Schlusskurs an der Nasdaq lag allerdings bei 738,09 US-Dollar je Anteilschein.

Mit dem neuen Rekord reiht sich Meta in die Riege von Tech-Giganten wie Microsoft und Nvidia ein, deren Aktien zuletzt ebenfalls neue Höhen erreichten. Andere Branchengrößen wie Apple, Amazon, Alphabet oder Tesla notieren hingegen weiterhin unter ihren historischen Höchstständen.

Der starke Kursanstieg spiegelt das wachsende Vertrauen der Investoren in Metas neue KI-Offensive wider. Konzernchef Mark Zuckerberg baut derzeit mit Hochdruck ein neues Team für sogenannte "Superintelligenz" auf, also Technologien, die menschliche Fähigkeiten übertreffen sollen. Dabei setzt er auf namhafte Neuzugänge: Unter anderem wechselten Alexandr Wang, Chef des Daten-Start-ups Scale AI, sowie Nat Friedman und Daniel Gross von der milliardenschweren KI-Firma Safe Superintelligence zu Meta. Die Übernahme des Start-ups scheiterte laut Medienberichten am Widerstand des Gründers Ilya Sutskever.

Das neu gegründete Team namens "Superintelligence Labs" soll Metas KI-Forschung, Modellentwicklung und strategische Projekte bündeln. Laut einem Insider-Bericht wird es unter anderem von Wang und Friedman geleitet.

Auch aus den Reihen von OpenAI hat Meta offenbar Talente abgeworben – mit Einstiegsprämien von bis zu 100 Millionen US-Dollar, wie OpenAI-CEO Sam Altman in einem Podcast verriet.

Andrew Bosworth, Technikchef bei Meta, beschrieb die aktuelle Jagd nach KI-Talenten im Gespräch mit CNBC als "wirklich unglaublich und in meiner 20-jährigen Karriere beispiellos."

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq steht die Meta-Aktie aktuell leicht im Plus. Ein Anteilschein kostet derzeit 738,80 US-Dollar (09:05 Uhr MESZ).

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion