Preisschock - Großteil der Menschen in Österreich sieht sich seit der Energiekrise mit Preiserhöhungen konfrontiert (FOTO)

Wien (ots) - Seit Beginn der Energiekrise spüren laut der Simon-Kucher

Energie-Studie über 70 Prozent der Menschen in Österreich einen Anstieg der

Strompreise - für fast die Hälfte sind die Preissteigerungen deutlich. Doch

trotz dieser Entwicklung zieht nur ein Bruchteil der Befragten einen

Anbieterwechsel in Betracht. Die Schmerzgrenze liegt für viele erst bei weiteren

15 Prozent Aufschlag. Indes wächst der Anteil von Ökostromanbietern - ebenso wie

der Trend zu Wärmepumpen und Co.



- Preisschock: Über 72 % der Befragten nehmen seit der Energiekrise eine

Preiserhöhung wahr

- Für 45 % sind die Preise deutlich gestiegen, weitere 27 % nehmen eine leichte

Steigerung wahr

- Trotzdem wollen nur 13 % der Befragten den Stromanbieter wechseln

- Über 15 % würden erst bei einer Preiserhöhung ab 15 % den Stromanbieter

wechseln

- Trend geht zu Ökostrom-Anbietern: In der Stichprobe steigt der Marktanteil von

7 % auf 13 %

- Wärmepumpen & Co.: 57 % mehr Eigentümer als im Vorjahr haben alternative

Energielösungen installiert





Preisschock für Stromkunden in Österreich! Laut der Simon-Kucher Energie-Studie

nehmen seit der Energiekrise fast drei von vier Verbrauchern (72 Prozent) eine

Preiserhöhung wahr. Für fast die Hälfte (45 Prozent) sind die Preise deutlich

gestiegen, weitere 27 Prozent nehmen eine leichte Steigerung wahr.



Kostenexplosion trifft Großteil der Bevölkerung



"Die Energiekrise hat im Markt harte Einschnitte hinterlassen", so Thomas

Haller, Senior Partner in der Fachabteilung Energie & Versorgung von

Simon-Kucher. "Für viele Menschen sind die gestiegenen Stromkosten eine

regelrechte Kostenexplosion! Dass dies fast die Hälfte der Bevölkerung betrifft,

macht es umso dramatischer."



Stabilisierung statt Wechselwelle



Viel Bewegung sei im Markt aber vorerst nicht mehr zu erwarten. "Der

Energiemarkt in Österreich stabilisiert sich deutlich", betont Michael Kässer,

Partner in der Fachabteilung Energie & Versorgung. Tatsächlich geben nur 13

Prozent der Befragten an, den Stromanbieter wechseln zu wollen. Über 15 Prozent

würden ihrem aktuellen Energieversorger sogar erst bei einer Preiserhöhung ab 15

Prozent den Rücken kehren. "Die Schmerzgrenze ist hoch - viele nehmen

Preissteigerungen hin, ohne zu handeln."



Nachhaltigkeits-Trend: Ökoanbieter und Wärmepumpen boomen



Profitieren können vor allem Ökostrom-Anbieter. Ihr Marktanteil klettert in der

Stichprobe von 7 auf 13 Prozent. "Ökostrom gewinnt weiter an Bedeutung,

alternative Energielösungen wie Photovoltaik und Wärmepumpen boomen!", weiß

Malte Trukenmüller, Senior Director in der Fachabteilung Energie. So geben ganze

45 Prozent an bewusst umweltfreundlichere Produkte zu wählen. Und: 57 Prozent

mehr Eigentümer als im Vorjahr haben alternative Energielösungen installiert.

"Nachhaltigkeit im Strommarkt, ist gekommen um zu bleiben."



*Über die Studie: Die repräsentative Simon-Kucher Energie-Studie wurde im

Oktober 2024 von Simon-Kucher in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen

Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt. 1000 Verbraucher*innen aus

Österreich zu ihren Stromanbietern, Stromnutzung, Wechselabsichten & Co.

befragt.



